Lazio, partita la campagna abbonamenti: il post della società - VIDEO

Come annunciato nei giorni precedenti è partita stamattina alle 10:00 la campagna abbonamenti della Lazio per la stagione 2022/2023 che si intitola "AVANTI INSIEME". Un momento tanto atteso da tutto l'ambiente biancoceleste, che la società ha voluto celebrare con un breve video sul proprio account ufficiale Instagram. Un mix di immagini emozionanti in cui sono ricompresi i giocatori, mister Sarri e i tifosi sulle note di Let Her Go. Di seguito il post integrale.