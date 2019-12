Lazio, passaggi al bacio: biancocelesti primi per assist in Serie A

La Lazio è una macchina da gol, la potenza offensiva biancoceleste sta facendo la differenza in questo campionato. Ma ogni gol che si rispetti, ha bisogno di un assist al bacio. E anche in questo la squadra di Inzaghi si muove più che bene. In tal senso Luis Alberto si è rivelato il faro del centrocampo biancoceleste, è lui il re degli assist di questa Serie A. Ma nel complesso la Lazio può vantare numeri importanti: a quota 27, i biancocelesti si posizionano primi per passaggi vincenti in campionato. Atalanta alle spalle, sotto di 3 lunghezze. Chiude il podio l'Inter, con 18 assist, insieme al Sassuolo.

LAZIO, INTERVISTA A JEDA

LAZIO, I TIFOSI A CAGLIARI

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE