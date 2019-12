Lazio, non sarai mai sola: a Cagliari presenti 300 tifosi biancocelesti

Non c'è spazio per i rimorsi europei. La Lazio riparte da Cagliari per dar fede a quanto fatto finora in campionato. Dinnanzi a sé troverà un avversario temibile, la classifica è il verdetto del campo e va rispettato. Quello contro i rossoblu sarà uno scontro diretto per la Champions League, il principio di una fuga o di una lotta intensa fino al termine della stagione. In ogni caso una battaglia, alla quale la squadra di Inzaghi non si presenterà da sola. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, al fianco dei biancocelesti ci saranno 300 tifosi laziali. Temerari, fino alla Sardegna, sciarpa al collo e voce in petto per trascinare un gruppo che sta facendo qualcosa di memorabile. Rennes è alle spalle, prima di Cagliari - Lazio è esistita solo Lazio - Juventus. I biancocelesti ricominceranno da quel campo e dai 60.000 dell'Olimpico: trapiantati in 300, a Cagliari. Una rumorosa minoranza.

