Lazio, Patric e Pastorello: amicizia speciale oltre il lavoro - FOTO

In estate è arrivata l'ufficialità: Patric e il suo agente Federico Pastorello hanno rinnovato il loro rapporto di fiducia e continuato a lavorare insieme. Il legame tra i due va oltre quello lavorativo come conferma il post pubblicato dall'agente su Instagram in cui chiama lo spagnolo "Mio fratello". Insomma un legame che i due hanno stretto e che è diventato amicizia vera.

