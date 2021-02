Lazio, occhio ai rinnovi: ecco i giocatori in scadenza

In casa Lazio si pensa al campo, alla ritrovata solidità difensiva, e alle prossime sfide importantissime, tra cui il big match con l'Inter, e la sfida al Bayern Monaco in Champions. Tuttavia, bisogna tener conto anche dei contratti in scadenza di alcuni calciatori, alcuni fuori dal progetto tecnico, mentre altri più importanti. In scadenza il 30 giugno 2021 ci sono infatti i contratti di Alia, quest'anno terzo portiere alle spalle di Reina e Strakosha, Minala, che rientrerà dal prestito in Cina con il Qingdao Huanghai, e del difensore centrale classe 98' Madiu Bari rientrato ormai da più di un anno dal prestito al Dornbirn. In scadenza però ci sono anche i contratti dei senatori come Radu, Lulic e Parolo, con questi ultimi due che probabilmente si incontreranno con la società per discutere il loro prolungamento di contratto per una o altre due stagioni.

