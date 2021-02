Serie A, lo scudetto passa dai gol dei bomber: Immobile quello più decisivo

Se si guarda la classifica marcatori, nelle prime 4 posizioni si trovano le punte di diamante delle prime 4 squadre di Serie A. Al comando c'è Ronaldo con 16 marcature seguito da Ibrahimovic, Immobile e Lukaku appaiati a quota 14. La graduatoria del campionato vede il Milan in testa con Inter, Juventus e Lazio (a pari punti con la Roma) a seguire. La dimostrazione che mai come quest'anno i gol dei bomber stanno influenzando il cammino delle pretendenti al titolo. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei però, negli ultimi 30 anni solo in 5 occasioni il capocannoniere ha poi anche vinto lo scudetto.

IMMOBILE - Tra tutti i campioni citati, Ciro Immobile è, numeri alla mano, quello più decisivo. Se Ibrahimovic ha la media gol migliore (14 centri in 11 presenze) l'attaccante partenopeo è quello che grazie alle sue marcature ha portato più punti alla sua squadra. 14 gol segnati in altrettante partite (nessuna doppietta) decisivi per altrettanti punti. Anche Ronaldo ha una media niente male con 16 gol in 16 partite, mentre Lukaku è il finalizzatore di un'orchestra che manda in gol anche centrocampisti e altri attaccanti, per quello che risulta essere il miglior attacco del campionato. Una sfida personale tra 4 tenori che si riflette anche la corsa scudetto.

