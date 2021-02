Lazio, Luis Alberto in diretta con Gli Autogol: "Cataldi il più casinista, mentre con Radu..."

Gli Autogol hanno invitato Luis Alberto per una diretta Twitch e il giocatore spagnolo non ha esitato ad accettare. Lo stream è iniziato per le ore 15:00 sul canale del trio comico. Queste le parole dello spagnolo che ha risposto ad alcune domande.

CONDIZIONE - "Se sono stanco? Mi sono riposato un po' dopo l'intervento, non sono stanco. Non sono mai stanco. Oggi abbiamo lavorato la mattina, domani giorno libero. Io dopo una partita non dormo prima delle 4-5 di mattina. Io il recupero lo faccio sempre a casa, mi alleno un po' a Formello e dopo torno a casa. Provo a dormire un po' il pomeriggio e a recuperare in fretta.

TWITCH - "Se ho un canale Twitch? Sì ma è un po' complicato per me. Gioco a Fifa con gli amici e a Call Of Duty. Ho preso la mia carta 99 a FUT. Immobile gioca spesso. Gioco sempre con Escalante a Warzone, anche Lazzari è forte. Anche il nuovo acquisto Musacchio è forte."

SERIE A - "Mi ispiro a Valeron e Riquelme, quando era al Villareal era una cosa pazzesca. In Italia i miei riferimenti erano Del Piero e Pirlo. Pirlo era come Xavi, anche se non aveva la corsa aveva due piedi con cui faceva quello che voleva. Alla Juve serve ancora un po’ di tempo. Ha iniziato da qualche settimana a lavorare meglio. Tutti dicevano che era una squadra morta ma la Juve non puoi mai lasciarla indietro. Resta la favorita. Chi mi ha impressionato? L’Atalanta sappiamo che è forte, per fortuna l’abbiamo battuta, ma non so dirti chi mi ha impressionato così tanto. Ibrahimovic? Parla lui per sé stesso."

CARRIERA - "Ho giocato con tanti giocatori forti, come Gerrard, Coutinho, Sterling, ma Luis Suarez è il più forte. Era una cosa pazzesca. Il più forte contro cui ho giocato è Messi, questa era facile. Ho sempre preferito lui a Ronaldo ma anche lui è impressionante. Nessuno ha mai fatto quello che hanno fatto loro."

FANTACALCIO - "In Italia sono malati. È una cosa che fa male al tifoso, preferiscono vincere al Fantacalcio piuttosto che vedere la propria squadra vincere in campo. So che Reina, il più vecchio, ci gioca in Spagna. Al Liverpool? Io sono arrivato e lui è andato via, ho subito affittato casa sua. In Nazionale abbiamo giocato insieme, c’è un bel rapporto. Barella? Già quando giocava a Cagliari era uno dei più forti. Per l’Italia deve essere un orgoglio."

SPOGLIATOIO - "Il più casinista? Cataldi è sempre nervoso. Non fa casino in senso negativo, ma parla sempre. È anche un comico. Parliamo tanto e litighiamo tutti i giorni, mi piace tanto litigare. Quello con cui litigo di più è Radu. Musica peggiore? Facilissimo, Patric e Correa. Non si capisce un cazzo di quello che ascoltano, musica strana. Io ascolto musica del mio paese, quella del carnevale di Cadice e il Falmenco. Inzaghi? Ha la voce fino al 50’, poi gli finisce."

PADEL - "In Spagna è iniziato tanti anni fa. Si giocava a calcio e poi giocavamo a Padel. Anche a casa mia a Siviglia ho il campo e giochiamo spesso d'estate. Qui ho giocato co qualcuno famoso, alcuni erano scarsi scarsi, altri più bravi. Della squadra ho giocato con Cataldi, Parolo, Acerbi. Acerbi è scarso però le prende tutte. A Correa piace il tennis e sa un po' giocare, Parolo è migliorato tanto. Io sono il più forte."

ASSIST O GOL - "Assist o gol? Per me è uguale, a me piace vincere. Non è una cosa che ho in mente sempre, mi piace divertirmi. Ieri avevo la palla lì ma l’ho lasciata a Ciro. Piatto preferito italiano? Mi piace tanto la carbonara. In Spagna mangio sempre patate fritte con le uova."

LE TOP 11 - Ter Stegen; Alexander Arnold, Van Dijk, Sergio Ramos, Davies, Kimmich, De Bruyne, Neymar, Cristiano Ronaldo, Messi, Benzema. Con questa vinciamo la Champions. Della Serie A, senza contare quelli della Lazio, metto: Handanovic; Calabria, De Vrij, Toloi, Theo Hernandez; Barella, Zielinski, Ilicic; Cristiano Ronaldo, Lukaku, Insigne. Giochiamo per il 6-5 tutte le partite.