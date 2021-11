Lazio, Pecchia duro: "A Napoli andava a zero all'ora, Sarri ha un grosso limite"

Dopo la Lazio, toccherà al Sassuolo affrontare il Napoli capolista. I biancocelesti sono usciti sconfitti contro i partenopei, ma Paolo Specchia è sicuro che gli emiliani faranno meglio in questo turno di campionato. A Radio Marte l'allenatore di lunga esperienza ha detto sulla partita e sull'allenatore toscano: "Sarà una gara molto più difficile rispetto a quella contro la Lazio, che andava a zero all'ora con ritmi inesistenti ed è stata stracciata. Bisogna stare molto più attenti a questa gara rispetto a quella contro la Lazio. Sarri non è entrato nella testa dei giocatori. Questo è un grosso limite di Sarri: lui è un grandissimo tecnico da campo, organizza le squadre in maniera splendida, ma sul piano dell'empatia e del carisma non incide. Al contrario tecnici come Zanetti o Dionisi fanno giocare con identità. Lobotka? Si è ricaricato, è giocatore interessante. Con la Lazio sembrava Iniesta: confido anche in lui contro il Sassuolo. Spalletti è bravo in questo perché dà interesse e affetto a tutti".