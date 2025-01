Lazio, Pedro via social: "Peccato per il risultato, ma felici di..." - FOTO

All'indomani della sfida di Europa League contro il Braga con cui la Lazio ha concluso questa prima parte di percorso nella competizione, via social ha parlato Pedro. Lo spagnolo, eletto come il migliore in campo, ha condiviso un post che raccoglie alcuni scatti della gara accompagnati dal messaggio: "Peccato per il risultato di ieri sera, ma felici di essere arrivati al primo posto dell'Europa League . Forza Lazio"

