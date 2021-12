Lazio, Piscedda: “C’è da lavorare, ma Sarri è fortunato. Su Acerbi…”

All'indomani della bella vittoria sul campo del Venezia, Massimo Piscedda, ex calciatore della Lazio, è intervenuto durante TMW News per fare il punto sulla stagione biancoceleste. Queste le sue parole anche sul caso Acerbi, contestato duramente dalla Curva Nord che non gli ha perdonato il brutto gesto contro il Genoa: "La strada è ancora lunga. Ieri col minimo ha raggiunto il massimo. Siamo lontani dal vedere una grande Lazio come la vuole il tecnico. Al mercato di gennaio non credo molto, è più di riparazione per chi si vuole salvare. L'obiettivo quarto posto deve esserci sempre, ci deve credere, il campionato si è livellato verso il basso. Giusto prolungare il contratto a Sarri? Evidentemente credono nel lavoro del tecnico, Sarri è fortunato allungando, vista l'età e una piazza come quella biancoceleste. Acerbi? Posso dare un consiglio spassionato per un giocatore esperto e che gioca anche in Nazionale, quei tipi di gesti non vanno fatti anche se l'adrenalina è a mille. Sei ultrapagato anche per accettare delle critiche quando si gioca male. Abbassi la testa e ricominci a lavorare. Tra l'altro i giocatori sanno che ci sono tante telecamere che li riprendono, quindi dovrebbero evitare e non poi chiedere scusa dopo".