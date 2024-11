Lazio, Piscedda: "Con il Porto un altro gradino per crescere. Su Pedro..."

TUTTOmercatoWEB.com

Ha parlato della sfida di questa sera tra Lazio e Porto Massimo Piscedda, soffermandosi sulle ripercussioni che questa sfida potrebbe avere per gli uomini di Baroni. Ecco le sue parole ai microfoni di Radio Laziale: "La Lazio deve continuare a fare bella figura ed essere convincente. È una partita difficile contro una squadra dal blasone importante. I biancocelesti devono continuare, non possono pensare di battere tutti, ma possono giocarsela con tutti. Il porto è un altro gradino per crescere, perché se vinci hai battuto una delle squadre più importanti d’Europa e acquisisci fiducia e consapevolezza. Se inizi a vincere o comunque impressionare contro squadre più forti, cresci automaticamente. Pedro è talmente intelligente che sa adattarsi alle caratteristiche dei compagni, è un campione quindi chiunque gli metti vicino gioca bene".