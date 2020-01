Lazio, Piscedda: "Non mi preoccupa l'eliminazione dalla Coppa Italia"

Partita sfortunata con il Napoli, che costa alla Lazio l'eliminazione dalla Coppa Italia. Ai microfoni di Radiosei è intervenuto Piscedda: "Non mi preoccupo dell'eliminazione, quest'anno la Coppa Italia era solamente uno sforzo inutile per quello che è l'obiettivo finale. La Lazio ha fatto una buona gara. Il Napoli non mi convince per niente, ieri di buono ha conquistato solo la vittoria"

