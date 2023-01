Lazio, Piscedda: “Questa l’unica pecca di ieri. Marcos Antonio..."

La ventesima giornata di Serie A si è conclusa con un pareggio per la Lazio, impegnata all’Olimpico con la Fiorentina. Un’occasione persa per i biancocelesti che avrebbero potuto approfittare dei risultati delle rivali per accorciare la classifica e accumulare punti preziosi per la corsa Champions. Ai microfoni di Radiosei, Massimo Piscedda ha commentato così la prestazione della squadra di Sarri: “L’unica pecca che ha avuto la Lazio è non chiudere la partita nel primo tempo. Tutto sommato un punto guadagnato vista la traversa alla fine e i risultati delle dirette avversarie. Sicuramente la prima frazione non è stata granché e la Lazio ne avrebbe dovuto approfittare. Su Marcos Antonio ho molti dubbi: Sarri vuole giocatori fisici e reattivi e per come la vedo io, non ce la fa fisicamente. Non ho capito come abbiano fatto a prenderlo. Per me non può giocare davanti alla difesa. Al massimo è un trequarti, ma anche in quel ruolo farebbe fatica. Deve mettere su un po’ di chili di muscoli e per il momento per me non ce la fa. Forse ieri andava lasciato in campo Luis Alberto e sostituito Cataldi con Vecino"

