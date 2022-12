Lazio, Piscedda: "Sarri integralista? No, non lo è. Ha cambiato soluzioni in base a..."

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Ai microfoni di Radiosei è intervenuto l'ex calciatore della Lazio, Massimo Piscedda, per commentare lo stile di gioco di Maurizio Sarri, esprimendosi anche su stili di gioco differenti:

"La nuova modernità è difesa e contropiede? Ho letto l’intervista ad Ancelotti, mi è piaciuta molto. Ha detto una cosa sostanziale, l’allenatore bravo è quello che trova soluzioni durante la gara. Le soluzioni non dipendono dai dogmi, ma dalla qualità dei calciatori in funzione agli avversari. E’ una cosa normale, inutile discuterne. Se tu hai giocatori veloci devi fare in modo di dargli campo e questo lo ottieni abbassandosi. Il possesso palla è un’esercitazione che fai durante la settimana senza le porte. Non è quella la chiave del calcio, alla fine devi finalizzare. Quando superi la metà campo non puoi fare più di tre passaggi, altrimenti gli spazi si chiudono. Se Sarri fa dichiarazioni che la mia squadra fa 700 passaggi, la gente ride. Sarri non è un’integralista, le caratteristiche dei giocatori che ha a disposizione lo hanno portato a trovare soluzioni diverse".