Lazio, Plata Unirii punto di ritrovo dei tifosi a Cluj-Napoca - FOTO e VIDEO

Splende il Sole su Cluj-Napoca. Nella Transilvania di oggi il giorno e la notte continuano ad essere diametralmente opposti. Oltre i 20 °C il primo, sotto i 4°C la seconda. Due climi così diversi che si abbracciano in una città dal fascino antico, fra il gotico e il moderno, in nome di un progresso che la mostra pulita ed efficiente. Tanti i locali a disposizione perciò dei tifosi laziali che vorranno godersi la trasfera rumena. La Lazio ha comunicato anche il punto di ritrovo previsto per domani. Si tratta di Plata Unirii, nel centro città, proprio ai piedi della maestosa Chiesa di San Michele. Dalla piazza fino all'impianto della gara sono circa 10 minuti di distanza.

LAZIO, LA RIFINITURA A FORMELLO

LA PROBABILE FORMAZIONE ANTI-CLUJ

TORNA ALLA HOME