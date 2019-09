FORMELLO - Lazio, 15’ aperti ai media: inizia la rifinitura anti-Cluj - F&V

È iniziata la vigilia di Cluj - Lazio. I biancocelesti sono pronti al debutto stagionale in Europa League. In mattinata l’ultima rifinitura, con i soliti 15 minuti aperti ai media, poi la partenza per la Romania. Alle 18 ora italiana è fissata la conferenza stampa di Simone Inzaghi, poco dopo breve walk around sul terreno di gioco dello stadio Constantin Rădulescu di Cluj-Napoca.