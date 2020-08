Lazio, presentato il completo interamente verde fluo: Correa il testimonial - FOTO

Le maglie per la nuova stagione della Lazio sono state ormai svelate, compresa la seconda divisa nella versione verde fluo. Tramite i propri canali social la società oggi ha presentato anche l'intero completo in questi colori, con Correa come testimonial d'eccezione. Di seguito la foto.

