Rangnick: "Roma? Non vince un trofeo da 12 anni. Friedkin cosa farà?"

Ralf Rangnick, ex diesse del Lipsia, è stato molto vicino al Milan. I risultati di Pioli, però, hanno cambiato le carte in tavola e il dirigente si è allontanato dal meneghino. Il tedesco ha parlato sull'edizione odierna de Il Correre della Sera parlando della Roma, a cui è stato accostato nelle ultime ore, e della nuova proprietà americana chiamata a riportare un titolo a Trigoria dopo ben 12 anni. Ecco le sue parole: «Roma è una metropoli mondiale e la Roma è un club di tradizione europea, che ha vinto l'ultimo dei suoi tre scudetti 20 anni fa e l’ultimo trofeo 12 anni fa, la Coppa Italia. Sarà interessante vedere come i nuovi proprietari Dan e Ryan Friedkin, imprenditori di successo, cercheranno di rimettere la Roma sulla strada del successo».

