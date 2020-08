Calciomercato, la Fiorentina accelera per Torreira: le novità

CALCIOMERCATO LAZIO - La Fiorentina accelera per Lucas Torreira. Il centrocampista è ormai ai margini all'Arsenal e sogna di tornare in Italia. Dopo i contatti con Napoli, Roma, Lazio e Torino, sarebbe il club viola quello più vicino a tesserare l'ex Sampdoria. Il sudamericano, rimasto in panchina nella finale del Community Shield, spinge affinché il trasferimento vada in porto. Secondo La Nazione le parti sarebbero molto vicine e già nelle prossime ore potrebbero arrivare delle novità. Non si conoscono ancora le formule del possibile accordo, ma gli inglesi partivano da una richiesta importante (circa 30 milioni per il giocatore). I toscani vorrebbero chiudere il più in fretta possibile per evitare eventuali inserimenti con la Roma che potrebbe provare il colpo di coda finale.