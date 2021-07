Lazio, presentazione canora di Kamenovic: performance da rivedere - FT

Dopo Hysaj, anche Kamenovic. Lo spogliatoio della Lazio sta accogliendo i nuovi acquisti con il consueto rito della canzone durante la cena di inizio stagione. Nell'hotel che ospita i biancocelesti nel ritiro di Auronzo di Cadore, il giovane calciatode serbo, in piedi sulla sedia, si è esibito in una performance canora decisamente da rivedere. Il difensore arrivato dal Cukaricki non ha di certo la voce come sua migliore qualità. Esibizione dunque non perfetta che ha comunque fatto divertire i compagni di squadra, specialmente il connazionale Milinkovic, autore del video sui social, e Marusic.