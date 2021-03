Lazio, prima convocazione in A per Shehu: il talento Primavera festeggia sui social - FOTO

Nonostante la sconfitta, la serata di Juventus e Lazio è stata davvero speciale per Florent Shehu. Il calciatore, che gioca tra le fila della Primavera biancoceleste, ha infatti collezionato la prima convocazione in Serie A. Chiamato da Simone Inzaghi, il classe 2002 si è preso qualche ora per festeggiare il traguardo sui social. Pubblicata su Instagram la foto che lo ritrae allo Stadium, Shehu ha sottolineato: "Prima convocazione in Seriea".

