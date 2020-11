Lazio, primo tempo senza gol per la quinta volta consecutiva all'Olimpico: il dato

Brutto tonfo della Lazio all'Olimpico, sconfitta 3-1 dall'Udinese. Il dato allarmante per Inzaghi è anche quello relativo ai primi tempi tra le mura amiche. Come riporta Lazio Page infatti, i capitolini non segnano per il quinto primo tempo casalingo consecutivo in campionato. È la peggiore striscia in Serie A, la quarta in Europa. In Champions League invece lo score è decisamente diverso, con gli uomini di Inzaghi che sono andati a segno in 3 delle 4 occasioni fin qui avute. Meglio anche il dato relativo ai secondi tempi casalinghi in cui la Lazio segna da 6 partite, la migliore striscia italiana ed europea.