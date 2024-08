Lazio, problemi per Dele-Bashiru? La rivelazione di Baroni

In Southampton - Lazio, sesta amichevole estiva per i biancocelesti, non si è visto Dele-Bashiru. Il trequartista nigeriano, che nell'ultima gara contro il Frosinone aveva giocato da titolare, è rimasto in panchina per tutti e 90 i minuti. Proprio il Mister Marco Baroni ha spiegato i motivi dell'esclusione del classe 2001, dovuta a un intervento al dente svolto in settimana. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Lazio Style Channel: "Dobbiamo esaltare il collettivo, giocare di insieme, essere dentro la partita. Dele Bashiru non è entrato perché ha avuto un intervento al dente, ma abbiamo avuto qualche defezione".