Lazio, Protti: "Se Immobile può superare Higuain è anche merito di Luis Alberto"

Igor Protti: un anno (poco più) di Lazio, 41 presenze e 7 gol. Numeri discreti ma lontanissimi da quelli dell'attuale bomber dei biancocelesti. Quel Ciro Immobile che sta inseguendo il record di 36 gol in un solo campionato realizzato da Higuain nel 2016. Di questo l'ex attaccante ha parlato a TMW Radio: “Se Immobile può superare Higuain? Ciro può fare ancora tanti gol perché sente tanto la porta. Oltre ad essere un grande attaccante, però, ha anche la fortuna di giocare con calciatori di assoluto spesso che lo assistono, come Luis Alberto. Lo spagnolo sta facendo una stagione meravigliosa e vederlo giocare è una gioia per gli occhi. Bisogna elogiare il lavoro della dirigenza laziale perché sono dei maestri nel trovare giocatori poco conosciuti che poi diventano calciatori di altissimo livello".

LAZIO, PARLA MILINKOVIC

CALCIOMERCATO LAZIO: "OFFERTO PRE-CONTRATTO A GIROUD"

TORNA ALLA HOMEPAGE