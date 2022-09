Lazio, quanti ex Verona contro...il Verona: tre "vecchi" scaligeri in campo

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Casale e Zaccagni dal primo minuto, Cancellieri dal '65 al posto di Felipe Anderson. Ironia del destino, i tre ex Verona si ritrovano in campo insieme proprio contro la loro ex squadra. Un match particolare per i due sterni d'attacco e per il difensore che fino a poco tempo fa vestivano la maglia scaligera.