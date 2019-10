Lazio, quarant'anni fa la scomparsa di Vincenzo Paparelli

28 ottobre 1979. Esattamente quarant'anni da quella che è stata una delle giornate più tragiche della storia della Lazio. Una ricorrenza triste e impressa a fuoco nel cuore di ogni tifoso biancoceleste: un ricordo, quello della scomparsa di Vincenzo Paparelli, che fa soffrire ancora oggi. Il 28 ottobre di quarant'anni fa Vincenzo era in Curva Nord per assistere al derby e, prima dell'inizio della partita, si è trovato nel posto sbagliato nel momento sbagliato ed è stato colpito da un razzo lanciato dalla Curva Sud, sotto gli occhi attoniti della moglie Wanda. La corsa in ospedale fu inutile, per Vincenzo non c'era nulla da fare. A distanza di quarant'anni il dolore per quella perdita è ancora forte, sottolineato anche dalla vicinanza della Nord al ricordo di Paparelli.