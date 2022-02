Lazio, quarto clean sheet consecutivo: non accadeva da più di dieci anni

LAZIO STATISTICHE - La Lazio di Maurizio Sarri domina la Fiorentina e vince per 3-0. Un successo importante per i biancocelesti che risalgono in classifica e confermano i passi avant soprattutto in fase difensiva. Per la quarta gara ufficiale i biancocelesti non hanno subito gol. Dopo Salernita, Udinese e Atalanta è toccato alla Fiorentina restare all'asciutto. Come sottolinea Lazio Page, un primato che la squadra biancoceleste non otteneva da più di dieci anni. L'ultima volta, con Reja in panchina, ci è riuscita nel novembre del 2011 (Cagliari-Lazio 0-3, Lazio-Zurigo 1-0, Lazio-Parma 1-0, Napoli-Lazio 0-0).