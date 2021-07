Lazio, quattro anni fa Lucas Leiva diventava biancoceleste: il ricordo - FT

Il 18 luglio 2017, esattamente 4 anni fa, Lucas Leiva passava dal Liverpool alla Lazio e diventava un nuovo calciatore biancoceleste. Da quel momento in poi, il club capitolino si è assicurato un a diga e un pilastro fondamentale in mezzo al campo. Punto fermo per Inzaghi e adesso anche a disposizione di Sarri, il centrocampista brasiliano ha totalizzato 153 presenze con l'aquila sul petto condite da 4 gol e 11 assist. La società ha ricordato il suo arrivo nella Capitale con un post su Instagram.