Lazio, Rambaudi: "A questa squadra mancano due giocatori di spessore"

Continuità nei risultati e nelle prestazioni. Questo il più grande cruccio della Lazio nell'era Simone Inzaghi. Un problema che i biancocelesti si portano dietro da diverso tempo, così come spiega Roberto Rambaudi, intervenendo ai microfoni di Radiosei: “L'emblema della mancata crescita della Lazio sono proprio queste prime 8 giornate. La Lazio gioca con gli stessi uomini ormai da due stagioni, stessi pregi e stessi difetti. Come dico spesso, i giocatori di spessore fanno la differenza e il mancato acquisto di uno o due di questi è il motivo per cui questa squadra non fa mai il salto di qualità”.

