Lazio, Rambaudi: "Fiducioso sul mercato. Mi piace la coppia Guendo-Dele"

© foto di www.imagephotoagency.it

È la vigilia della penultima gara di Europa League, quella che potrebbe valere la qualificazione diretta al prossimo turno e, chissà, magari il primo posto nel girone unico. Nel frattempo, la Lazio si muove sul mercato, fiduciosa di riuscire a chiudere per Casadei in tempi brevi. Chi ha fiducia nel mercato è anche Roberto Rambaudi, che a Radiosei ha espresso il suo pensiero: "Patric ancora out? Bisogna andare a prendere un centrocampista ed un difensore centrale. Secondo me la società ci sta lavorando. Sono fiducioso, questi innesti gratificherebbero il lavoro di tutti. In una squadra servono 22 giocatori di movimento più 2 portieri, 24 massimo 25 elementi altrimenti è difficile allenarli. A loro aggiungerei calciatori bravi che giocano in Primavera, da portare all’occorrenza".

In seguito è tornato sulle scelte di formazione per la gara di domani contro la Real Sociedad: "Pedro? E’ longevo anche nello stare bene fisicamente; è un 38enne falso, ha 30 anni (ride ndr). Si è visto anche domenica, quindi credo sia a disposizione domani pure dal primo minuto. Dele-Bashiru con Guendouzi domani? Mi piace l’idea. Dele ha dimostrato di saperci stare nel centrocampo a due. Così si ha imprevedibilità e accelerate palla al piede. Io sono più propenso a metterlo lì quando devi fare una gara propositiva e tutti stanno bene: lui tende ad andarsi a cercare le posizioni davanti, è un tuttocampista. In fase di non possesso a volte scompare, si sa, ma è un calciatore utile“.