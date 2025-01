Lazio, Rambaudi: "Occasione persa. Isaksen? C'è bisogno di..."

Roberto Rambaudi, ex giocatore biancoceleste, è intervenuto a Radiosei per parlare di Lazio - Fiorentina e della situazione sul mercato. Ecco di seguito le sue parole: “Ieri occasione persa ma deve far riflettere. Criticare Baroni è una bestemmia ma all’andata con la Fiorentina abbiamo giocato in 9, ieri lo stesso. Dele-Bashiru può essere una soluzione occasionale. Isaksen? La Lazio ha bisogno di un calciatore non timido, che ha prepotenza per azzardare. È entrato Pedro che aveva il sangue agli occhi, lo spagnolo deve essere un esempio. Nel complesso parlerei di errori individuali, non di approccio sbagliato. Questa sconfitta è un’occasione persa ma può essere utile per il mercato. Non uno, ma due giocatori servono: un centrocampista ed un esterno d’attacco. L’arbitro non mi è piaciuto, come ha detto Fabiani la gestione è stata inadeguata. Castellanos? Non è un bomber da 25 gol, lavora per la squadra. Ieri nel finale è arrivato anche stanco. Non mi sento di condannarlo per quella situazione della sponda ed il lavoro che fa. Io credo sia mancato Dia“.