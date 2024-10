Lazio, Rambaudi: "Oggi altro test per la squadra. Sull'arrivo di Maldini..."

TUTTOmercatoWEB.com

"La gara con il Como è un ulteriore esame per la Lazio; manca Rovella ma c’è Vecino che è straordinario. Cambia poco. Guendouzi bene domenica, complimenti a lui anche se non ha fatto una prova appariscente". Inizia con queste parole l'analisi di Roberto Rabaudi, ex attaccante della Lazio, ai microfoni di Radiosei in vista della partita di questa sera contro il Como. L'opinionista ha spostato l'accento sui singoli e sulle possibili scelte di Baroni, prima di toccare anche il tema calciomercato:

COPPIA DIFENSIVA - "Gila-Patric? Contro questi avversari serve leggere le situazioni in maniera veloce, quindi ci starebbe questa scelta da parte di Baroni. I centrali della Lazio si alternano bene. Romagnoli sta facendo un buon campionato, ha iniziato bene. A Torino ha cercato di porre rimedio all’errore dei compagni e ha cercato di salvare il salvabile. Sento troppi giudizi negativi su di lui, ma ha esperienza, centimetri, qualità tecniche e lettura veloce della giocate. Anche Gigot con il tempo troverà spazio per essere utile alla squadra. Pedro dal 1′? Non potrà fare, forse, quattro partite di seguito ma in queste condizioni deve giocare".

ROVELLA E DI MATTEO - "Si assomigliano anche un po’. Rovella è più tecnico, Di Matteo era più il play davanti che chiudeva le linee di passaggio e verticalizzava molto, come ci chiedeva Zeman. Rovella in questo momento, per il gioco che fa, è uno dei migliori in Italia".

MALDINI - "Non ci sono tanti calciatori con le sue caratteristiche in giro, è una seconda punti, non è un centrocampista. In questa Lazio, con Castrovilli e Pedro, forse non servirebbe ma è un calciatore dalle qualità atipiche".