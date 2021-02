Lazio, Ravanelli: "Conceicao si arrabbiava sempre. Il Porto lo rispecchia"

L'ex calciatore di Lazio e Juventus Fabrizio Ravanelli ha parlato così del suo ex compagno di squadra Sergio Conceiçao, che in conferenza stampa si è definito un allenatore nervoso. "Se era così anche da calciatore? Eccome, si arrabbiava sempre e gli piaceva anche lo scontro fisico in campo. Il Porto lo rispecchia, è tignoso, determinato. Per fortuna della Juve almeno non si aggiunge il fattore tifosi, che in quello stadio sono spesso condizionanti", riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei.