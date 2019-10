Lazio - Rennes, Petrucci: "Farei giocare Milinkovic dal 1° minuto. Sul turnover..."

A poche ore dal fischio d'inizio di Lazio - Rennes, Matteo Petrucci di Sky Sport è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio 89.3 per parlare delle ultime indiscrezioni sulla partita. Sia in merito al turnover che sull'avversario, i francesi. Ecco le sue parole: “Non sono cambiate le percezioni che si avevano al momento del sorteggio: non è un girone proibitivo, ma nemmeno facile. L'abbiamo visto con il Cluj alla prima. Non vincere stasera complicherebbe molto i piani, oggi conta solo il risultato, l'ha detto anche Inzaghi prima della sfida contro il Genoa: serve vincere e non ricevere i complimenti per il bel gioco” - poi sulle tante seconde linee ha detto - “Mi aspettavo meno turnover, Inzaghi ne ha sempre cambiati 5 o 6 nelle altre partite, questa sera un po' di più. Si parla di 8 cambi, ma io uno tra Luis Alberto e Milinkovic lo avrei fatto partire titolare, potrebbero entrare a gara in corso in caso di necessità. Invece Vavro e Jony me li aspettavo dal primo minuto, c'è curiosità attorno a loro”.

L'AMBIENTAMENTO DEI NUOVI: “Jony mi è piaciuto in Romania, poi a Milano non ha fatto una grande prestazione. Vavro deve migliorare, Berisha in nazionale aveva fatto benissimo. Sono giocatori che potenzialmente possono e devono crescere ancora molto. Credo che anche la scelta di Inzaghi di lanciarli in una partita così importante sia coraggiosa, magari un rischio calcolato. Ma se non li butti in campo nelle partite vere poi non potrai mai capire il loro reale valore. Così si ambienteranno più velocemente”.

L'AVVERSARIO: “Il Rennes è una squadra spigolosa e molto fisica, per quello avrei messo Milinkovic. Non hanno molta qualità, ma vi sopperiscono giocando ad alte intensità. Credo cambieranno un po' volto questa sera, giocheranno a 5 come non hanno fatto spesso. Questo modulo l'hanno usato nell'ultima con il Marsiglia disputando una gara più compatta. Anche i francesi non sono partiti bene pareggiando alla prima contro il Celtic, stasera si giocano una grande fetta della loro Europa League esattamente come la Lazio”.

LAZIO - RENNES, I CONVOCATI DI INZAGHI

BOLOGNA - LAZIO, L'ARBITRO DEL MATCH

TORNA ALLA HOMEPAGE