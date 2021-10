Lazio, riecco Acerbi e Luiz Felipe: contro Vlahovic torna la difesa titolare

Dopo la disfatta di Verona la Lazio potrà nuovamente contare sulla propria coppia titolare di difensori centrali. La colpa del 4-1 del Bentegodi non è certo da attribuire tutta a Patric e Radu ma le difficoltà dei due sono state evidenti. Contro la Fiorentina, riporta la rassegna stampa di Radiosei, al centro della retroguardia torneranno Acerbi e Luiz Felipe che hanno scontato le rispettive squalifiche. Di fronte a loro troveranno un cliente scomodo come Dusan Vlahovic, in gol 5 volte nelle prime 9 giornate di campionato. L'attaccante serbo viene da una grande prestazione contro il Cagliari ed è in fase di rilancio dopo un periodo di appannamento. Sarà fondamentale riuscire ad annullarlo.