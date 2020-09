Lazio, rimborso abbonamenti 2019/20: proroga del termine di utilizzo del voucher

La Lazio, attraverso una nota ufficiale sul proprio sito, comunica che ci sarà una proroga per l'utilizzo dei voucher degli abbonamenti della stagione 2019/2020 fino al 13 settembre 2020. I voucher, come già ribadito dal responsabile del marketing biancoceleste, saranno utilizzabili per acquistare merchandising presso il punto vendita Lazio Style 1900 di via di Propaganda, 8A. Clicca qui per tutte le info riguardanti l'utilizzo dei voucher.