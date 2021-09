Lazio-Roma, l’AIA non gradisce l’atteggiamento di Mourinho: “Teatrino inaccettabile, saremo severissimi"

Prima le proteste a bordo campo con il quarto uomo, poi le lamentele nell'intervista post partita e infine il teatrino in conferenza stampa. Josè Mourinho non ha fatto di certo una grande figura nel suo primo derby della Capitale. L'arbitraggio ha mandato su tutte le furie il tecnico portoghese le cui proteste non sono affatto piaciute all'AIA. Secondo quanto raccolto da Il Messaggero, le considerazioni che arrivano dall'Associazione Italiana Arbitri sono le seguenti: "Teatrino inaccettabile. Non deve ripetersi, saremo severissimi".