Lazio - Roma, sanzionato il gesto "di sfida e volgare" di Zaniolo: la decisione del giudice sportivo

Nessuna squalifica, ma solamente un'ammenda di 10 mila euro per Nicolò Zaniolo. È questa la decisione del giudice sportivo nei confronti del centrocampista della Roma che, in occasione del derby della Capitale della scorsa domenica, ha rivolto ai tifosi laziali un gesto volgare al momento della sostituzione. Si legge nel comunicato pubblicato sul sito ufficiale della Lega di Serie A: "Ammenda da 10mila euro per Zaniolo per avere, al termine gara, uscendo dal terreno di giuoco, rivolto ai sostenitori della squadra avversaria un gesto di sfida e volgare, infrazione rilevata dai collaboratori della Procura Federale".

