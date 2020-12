Lazio, Romulo: "Felice di aver lasciato il segno. Con l'Hellas confronto interessante"

Romulo in carriera ha indossato le maglie di Lazio e Hellas Verona, avversarie in questo turno di campionato. Il centrocampista è l'uomo giusto per presentare questo incontro, per questo all'interno del Match Program è possibile trovare la sua opinione sulla gara: "Mi aspetto una gara intensa. L'Hellas di Juric aggredisce sempre l'avversario in una zona del campo alta e prova a comandare il gioco con ritmi elevati. La Lazio però è una delle squadre più forti che ci siano al momento in Italia, quindi cercherà di fare la partita. I biancocelesti forse saranno un po' più stanchi per via della Champions, ma la loro qualità è un gradino sopra. Sarà sicuramente un confronto interessante, non me lo perderò".

RICORDI BIANCOCELESTI - "Sono felice di aver lasciato il segno in poco tempo, con la mia famiglia ci siamo trovati subito bene a Roma. I tifosi mi scrivono ancora oggi e il loro affetto è la cosa più bella che mi porto dentro. La conquista della Coppa Italia poi è stata la ciliegina sulla torta".

CRESCITA - "Sicuramente tutta la squadra ha avuto una crescita importante, è difficile nominare un solo giocatore. Immobile continua a migliorarsi di anno in anno, Luis Alberto è un campione, così come Milinkovic, Correa ha una classe fuori dal normale. Il mio amico Lucas Leiva infine è unico nel fare il lavoro sporco per regalare equilibrio al centrocampo".

HELLAS VERONA - "Zaccagni lo conosco da molti anni, era giovanissimo ma si vedeva già il suo talento. Doveva solo maturare un po', adesso è nell'età migliore e ha ancora margine di miglioramento. Dietro ha la fiducia di un grande allenatore, che ho avuto la fortuna di avere al Genoa: Juric allena bene la squadra, ogni suo calciatore sa cosa fare in ogni momento della partita. Questo trasmette sicurezza, a prescindere dall'avversario".

FUTURO - "Mi alleno duramente ogni giorno perché non vedo l'ora di tornare in campo. E' stato un anno diverso, complice lockdown e pandemia. Ho ricevuto qualche proposta non all'altezza, adesso però ne stanno arrivando alcune molto interessanti sia in Italia che all'estero. Sono felice, credo che nelle prossime settimane ricomincerò con una nuova squadra".