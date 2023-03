Lazio, Rossi (DAZN): "La squadra di Sarri è fatta per la Champions. Col Napoli..."

TUTTOmercatoWEB.com

In una lunga intervista rilasciata ai microfoni di Gazzetta dello Sport, la nota giornalista di DAZN, Giorgia Rossi ha fatto il punto del campionato. Tra i vari temi, la romana si è soffermata anche sulla corsa Champions League spiegando chi per lei centrerà l'obiettivo: «Una vera battaglia, anche perché ogni weekend le cose cambiano. Sembra più un “ciapa no” in cui al momento la Lazio mi sembra la squadra più centrata per l’obiettivo visto che probabilmente è anche più costante. Il gioco più divertente? Direi proprio quello di Napoli e Lazio, non a caso hanno la difesa a quattro, di cui io sono dichiaratamente fan. Poi hanno un imprinting di gioco più definito rispetto alle altre che probabilmente tendono ad affidarsi troppo ai singoli».