Lazio, Rovella infiamma i social: ecco il suo 'nuovo look' per il ritiro - FOTO

© foto di www.imagephotoagency.it

Secondo giorno di ritiro in quel di Auronzo di Cadore. La Lazio, arrivata ieri nella località, ha svolto questa mattina la seduta di allenamento allo Zandegiacomo sotto gli occhi attenti e curiosi dei tifosi. Ha attirato l'attenzione, tra gli altri, Nicolò Rovella anche per il suo cambio look: una fascetta tra i capelli per contenere i boccoli biondi. Il centrocampista è stato immortalato durante la partitella e gli scatti poi condivisi dalla società attraverso i profili social ufficiali.

