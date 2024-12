Lazio, Sabatini: "Rovella non ha un vero sostituto in rosa. Su Tavares..."

TUTTOmercatoWEB.com

Intervistato ai microfoni di Radio Laziale, Sandro Sabatini ha parlato del momento che sta vivendo la Lazio di Marco Baroni, con riferimento specifico a due singoli che nell'organico biancoceleste fanno la differenza. Ecco le sue parole: "Dalle notizie che arrivano da Napoli Conte farà giocare 2 titolari su 11. Immagino che anche Baroni farà il cosiddetto ampio turnover e quindi esagero dicendo che saranno due partite tra squadre diverse passando dalla coppa Italia al campionato"

ROVELLA - "ha scritto una pagina di storia del Var, con tutte le conseguenze che può avere una decisione arbitrale del genere. Lui si è visto annullare il gol, poi c’è stato il gol subito e in più non sarà disponibile per la prossima partita. Le 3 cose sono concatenate. Lui però ha una sufficiente stabilità per riprendersi e giocare domani una partita all’altezza. Di sicuro è un giocatore che in rosa non ha un vero sostituto. Aveva trovato una condizione fisica e mentale straordinaria, a volte le sliding Doors ti cambiano non solo una partita, ma più in generale un momento che stai vivendo in stagione"

TAVARES - "Il suo rientro va atteso con cautela (perché con gli infortuni muscolari non si scherza), ma anche impazienza perché per quanto Pellegrini stia facendo la sua figura, tra i due c’è una bella differenza. Mentre Nuno Tavares superata la metà campo dà sempre l’impressione di poter creare qualcosa di pericoloso, questa sensazione con Pellegrini non ce l’hai".