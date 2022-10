Lazio - Salernitana, in tribuna c’è un tifoso speciale: “Casa dolce casa” - FOTO

È iniziata da pochissimi minuti la sfida tra Lazio e Salernitana, le aquile hanno bisogno di tutto il supporto della propria gente per proseguire al meglio il percorso intrapreso in campionato. Tra gli oltre quarantamila supporter presenti oggi all’Olimpico, c’è anche un tifoso speciale pronto a spingere la sua squadra del cuore verso la vittoria: è Massimo Oddo. L’ex biancoceleste ha immortalato il momento del suo ingresso allo stadio attraverso delle stories su Instagram, prima lo scatto nel viale in quella che ricorda come “casa dolce casa” e poi quello vicino ai trofei in cui ha tenuto a precisare: “una è anche mia”. Le emozioni però non sono finite, c’è stato un altro momento che ha meritato tutta la sua attenzione: il volo di Olympia.

