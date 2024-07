Lazio, Sana Fernandes polemico sui social: "Se sei nel posto sbagliato..."

Sana Fernandes è senza dubbio uno degli elementi più di spicco della Primavera biancoceleste. L'esterno può essere considerato ormai uno dei veterani dell'Under 19, talentino che ha contribuito alla realizzazione di una grande stagione agli ordini di mister Sanderra. Aggregato alla prima squadra di Baroni più volte, è stato parte del gruppo che è partito per il ritiro estivo ad Auronzo di Cadore.

Il classe 2006 però vorrebbe trovare più spazio, anche stando a vedere il massiccio calciomercato che sta operando la società. La voglia di mettersi in gioco e avere le sue chance è testimoniata anche da una storia social, pubblicata dallo stesso giocatore, che in accompagnamento ad uno scatto in bianco e nero scrive: "Puoi valere molto, ma se sei nel posto sbagliato non sarai mai apprezzato”.