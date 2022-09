Lazio, Santoro su tutte le furie: "Scusatevi con i tifosi. Se non vi va chiamatevi fuori"

Fonte: Sky Sport

Doccia fredda per la Lazio. I biancocelesti escono dall'MCH Arena di Herning sconfitti per 5-1 dal Midtjylland. L'ex capitano della Lazio Women, Martina Santoro, super tifosa laziale, si è sfogata su Instagram dopo la delusione arrivata dalla partita di Europa League: "Chiedete scusa prima di subito a tutte le persone che sono lì per sostenervi. Se non vi va di giocare il giovedì pomeriggio alzate la mano e chiamatevi fuori. 'Prestazioni' come quelle di stasera sono inaccettabili. Da parte di tutti, nessuno escluso".