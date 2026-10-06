Ex Lazio | Sardo trova la prima gioia tra i grandi: in gol contro il Livorno
06.10.2026 17:00 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
Jacopo Sardo, ex centrocampista della Lazio, ha segnato il suo primo gol tra i professionisti. Il classe 2005, attualmente in prestito al Pescara, ha deciso la partita contro il Livorno al Picchi subentrando dalla panchina. La sua rete ha permesso ai Delfini di portarsi a casa tre punti preziosi e al calciatore di regalarsi un momento storico per la sua vita e la sua carriera, nella speranza che sia per lui un nuovo inizio.
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Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Planetwin365.news, Goldbetlive.it e Calcio.com.