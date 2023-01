Lazio, Sarri e il rapporto con Luis Alberto: il mister spiega tutto

Il tecnico biancoceleste spiega la situazione dello spagnolo sempre

Luis Alberto salta la trasferta di Lecce. Nessun problema comportamentale, ma un problema al collaterale che non lo fa allenare bene da qualche giorno. Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match in Puglia e ha commentato anche il mercato aperto. Il mister è poi tornato sulle voci intorno all'andaluso legate al rapporto conflittuale con l'allenatore. Sarri ha spiegato: "Se voi parlate un giorno sì e un giorno no di Milinkovic e Luis Alberto è chiaro che andate a ledere l'armonia, ma è un problema vostro. Io non posso fare niente, se non fare qualche telefonata minatoria ma non rientra nelle mie caratteristiche (ride, ndr). Bisogna andare sull'intelligenza dei giocatori, non farsi influenzare dalle voci dall'esterno. Leggo di Luis Alberto che vuole andare via perché non va d'accordo con l'allenatore, io sono arrivato a luglio 2021 e lui non venne in ritiro perché voleva la cessione. Ho ereditato la situazione, non l'ho certamente creata. Può essere comprensibile la sua voglia di tornare in Spagna in ogni sessione, poi è sempre rimasto e ci ha dato il suo apporto".

