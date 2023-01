Lazio, Sarri: "Mercato aperto? Non so se la rosa si può migliorare, ma..."

Il tecnico biancoceleste ha commentato anche la sessione invernale del calciomercato che è appena scattata in Italia e...

CALCIOMERCATO LAZIO - Maurizio Sarri parla in conferenza stampa alla vigilia del match con il Lecce. Il tecnico biancoceleste ha parlato anche della sessione invernale del calciomercato che ha appena aperto i battenti. Il mister è andato cauto e ha spiegato: "Non so se per noi sia aperto o no, il presidente è stato impegnato con qualcosa di più importante negli ultimi tempi, poi a fine dicembre ha staccato un po'. Quando rientra ne parleremo, non penso ci siano grandi possibilità di migliorare la squadra. Si può rendere più organica la rosa".

SARRI IN CONFERENZA STAMPA