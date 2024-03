Lazio, Sarri ha un messaggio per i tifosi: "Li ringrazio e spero che..."

TUTTOmercatoWEB.com

Sono circa 3400 i tifosi arrivati in massa da Roma per sostenere la Lazio all'Allianz Arena contro il Bayern Monaco. Si prospetta un'atmosfera incredibile per la gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. I biancocelesti, anche in Germania, potranno contare sul supporto del proprio pubblico. Proprio sul tema è intervenuto il tecnico Maurizio Sarri in conferenza stampa, rilasciando un messaggio per tutti i tifosi in viaggio. Queste le sue dichiarazioni: "Ringrazio i tifosi di essere venuti e spero si facciano sentire, così come spero che possano tornare a casa meno incazzati di come eravamo tutti venerdì sera".