Lazio, Sarri: "Lazzari e Patric mi hanno sorpreso: ecco perché"

Sarri in conferenza stampa ha elogiato anche Manuel Lazzari e Patric. Il laterale e lo spagnolo hanno fornito un'ottima prestazione che il mister ha sottolineato. Ecco le sue parole: "Lazzari negli spogliatoi mi ha detto che faceva il quinto, ora fa il quarto ma tre gol non li aveva mai fatti in campionato. Il ragazzo è contento e a me fa molto piacere. Non mi ha fatto piacere la prestazione offensiva, che ha nelle corde, ma la prestazione difensiva che ha fatto. Oggi è stato un quarto vero. Son contento perché lui aveva dei dubbi se sarebbe potuto diventare un quarto di buon livello, sono contento che gli stanno andando via. Patric secondo me è un giocatore sottovalutato, è un giocatore molto tecnico, molto veloce, di estrazione non è un difensore, quindi sta facendo un percorso. Se ripenso alle ultime sette otto partite di Patric non vedo errori. Ne ha fatti a inizio stagione, uno grossolano con l'Empoli, però ormai da qualche partita gli errori li sta limando molto".

